Avellino Calcio Avellino, calcio: accordo biennale per Forte e Rocchi 21 Agosto 2020

Iniziato oggi ufficialmente il pre-ritiro dell’Avellino. Il team in mattinata è stato sottoposto a tampone naso faringeo. Successivamente gli atleti hanno svolto test fisici e allenamenti individuali.

Dopo il secondo tampone, previsto per il 24 agosto, la squadra si sposterà a Sturno, dove il pomeriggio si allenerà al “Castagneto” per la prima seduta del ritiro in vista del prossimo campionato di Lega Pro.

L’Us Avellino ha anche comunicato di aver raggiunto un accordo biennale con il difensore Gabriele Rocchi, ex Cavese e il portiere Francesco Forte, ex Carrarese.

“Francesco è un portiere esperto – ha affermato il direttore sportivo, Salvatore Di Somma -. E’ un ragazzo che ho sempre seguito. C’è stata l’occasione quest’anno per poterlo prendere e non me la sono fatta sfuggire”.

“Rocchi – conclude Di Somma -, è risaltato subito ai miei occhi per la sua struttura fisica, per il modo di stare in campo, è un difensore eccellente”.