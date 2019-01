Avellino Calcio Avellino, Bucaro fa quadrato: “Se vogliamo vincere il campionato non dobbiamo più sbagliare” 12 gennaio 2019

Fa quadrato attorno la squadra Giovanni Bucaro: l’allenatore della Calcio Avellino SSD sposta i riflettori sul campo, più precisamente sul “Pio XII” di Albano Laziale dove sarà di scena la sfida tra i biancoverdi ed i padroni di casa dell’Albalonga, 21esima giornata di LND, girone G.

“Ci siamo già detti che se vogliamo provare a vincere il campionato non possiamo più permetterci di steccare una gara – ha spiegato Bucaro – la squadra sta crescendo ma alla fine quello che dovrà parlare sarà il campo. E’ stata una settimana strana, non vorrei che perdessimo di vista l’obiettivo che è quello di provare a fare risultato a casa della squadra più in forma del girone. Una prova che ci dirà molto su noi stessi e sulla nostra effettiva crescita”.

Parole importanti per i due nuovi arrivi, il portiere Aniello Viscovo ed il centrocampista Alessio Rizzo. “Con il portiere under ci possiamo permettere più variazioni, magari tenendo un veterano in più a centrocampo o, perché no, anche dietro. Rizzo invece è un centrocampista offensivo di grandissima qualità, forse tecnicamente tra i migliori che abbiamo in rosa. Indipendentemente da chi giocherà è importante innalzare la qualità e la varietà delle scelte, perché se vuoi recuperare ed arrivare in fondo ti servono titolari, panchina e tribuna di prima fascia. Le altre voci di mercato? Non ci devono interessare, troppe distrazioni. Parlo solo di chi abbiamo”.

Sul campionato delle altre: “mancano ancora tante partite, quindi è presto per tenere un orecchio attivo sui risultati delle nostre concorrenti. Noi dobbiamo fare la nostra gara contro una signora squadra e poi al triplice fischio andare a vedere la classifica. Restiamo sui 90’ di Albalonga – ha concluso il mister – ovvero ad una squadra che parte fortissimo ed i cui numero parlano chiaro”.