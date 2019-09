Avellino-Bisceglie, Vanoli: “Abbiamo meritato di vincere”

Al termine di Avellino-Bisceglie terminata 0-1, ha parlato il tecnico nerazzurro Rodolfo Vanoli: “Ho chiesto scusa alla piazza dopo la sconfitta con il Potenza e ora sono contento per i nostri tifosi. Non è facile venire qui a vincere. Chapeau ai miei ragazzi per questo risultato. Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Bisogna dar merito ai miei calciatori, non parlo per me ma per loro”.

“Ci mancava equilibrio perché su trenta calciatori ventinove sono nuovi. Bisogna saper aspettare. Mi ha chiamato il presidente, la sua telefonata mi ha fatto molto piacere. Nel calcio domini e perdi e viceversa. La nostra vittoria non è immeritata. Abbiamo subito qualcosa ma ci sta. Giocare qui non è facile a maggior ragione con tanti giovani in campo. Abbiamo studiato l’Avellino. Se sbagli i tempi di intervento contro il 5-4-1 che pratica, rischi grosso”.