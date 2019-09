di Claudio De Vito. L’Avellino ospita il Bisceglie per proseguire l’esaltante cavalcata di avvio di campionato scandita dalle tre vittorie consecutive contro Vibonese, Teramo e Picerno. Biancoverdi al primo di tre ostacoli in otto giorni. Dopo il Bisceglie, al Partenio-Lombardi arriverà la Virtus Francavilla: un doppio impegno casalingo che può proiettare i lupi ancora più in alto in classifica.

Per l’occasione Giovanni Ignoffo dovrebbe tornare all’antico riproponendo le due punte e più in generale il caro 3-5-2. Morero non sta bene e allora dovrebbe riposare favorendo Zullo out dal 1′ a Potenza. Con lui Illanes e Laezza. A centrocampo Rossetti ritroverebbe la sua posizione centrale sulla sfera d’azione mancina. Nel nuovo assetto Celjak non troverebbe spazio a destra dove gli verrebbe preferito Micovschi. In avanti lo spumeggiante Charpentier ed il rientrante Albadoro, pronti a fare faville uno accanto all’altro.

Anche il Bisceglie dovrebbe presentarsi con una nuova veste tattica, addirittura inedita, ovvero il 4-4-2 per provare ad uscire dal tunnel delle due sconfitte di fila. Rodolfo Vanoli deve rinunciare a Ungaro, ma può finalmente contare su Ebagua che però non ha i novanta minuti nelle gambe come Piccinni. Dentro anche Tarantino, reduce dalla squalifica. In difesa è ballottaggio tra Carrera e Hristov. L’ex Wilmots regista della manovra che Montero e Gatto proveranno a finalizzare.

Avellino-Bisceglie, le probabili formazioni

Avellino (3-5-2): Abibi; Illanes, Zullo, Laezza; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Albadoro, Charpentier.

A disp.: Tonti, Pizzella, Celjak, Morero, Njie, Falco, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Ignoffo.

Indisponibili: Karic, Palmisano, Stojkovic.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Zullo-Morero 60%-40%.

Bisceglie (4-4-2): Casadei; Tarantino, Zigrossi, Carrera, Mastrippolito; Abonckelet, Wilmots, Ferrante, Rafetraniaina; Montero, Gatto.

A disp.: Ndiaye, Diallo, Ebagua, Cardamone, Longo, Spedialere, Turi, Piccinni, Hristov, Estol, Manicone, Zibert. All.: Vanoli.

Indisponibili: Ungaro.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Carrera-Hristov 55%-45%.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Ciancaglini di Vasto e Di Monte di Chieti.