Avellino Calcio Avellino-Bisceglie, le pagelle di Irpinianews 22 settembre 2019

di Claudio De Vito. L’Avellino si arrende al Bisceglie che ha pescato il jolly grazie alla folle uscita di Abibi in avvio di ripresa. La formazione biancoverde è parsa la brutta copia di quella delle scorse settimane complice l’atteggiamento troppo rinunciatario ed un’impostazione tattica forse fin troppo prudente.

Scarichi i singoli come Micovschi che ha accelerato di tanto in tanto ma lo ha fatto male. Di Paolantonio, non sui soliti standard, fatica ad illuminare la manovra. Rossetti perde un pallone sanguinoso e spara a salve da ogni posizione. Due chance per Charpentier nonostante si ritrovi spesso e volentieri troppo isolato.

Avellino-Bisceglie 0-1, le pagelle

Marcatori: 6′ st Gatto.

Avellino (5-4-1): Abibi 4; Celjak 5.5, Illanes 6, Morero 5.5, Laezza 6, Parisi 5.5 (19′ st Alfageme 5.5); Micovschi 5.5, Silvestri 5 (7′ st Albadoro 6), Di Paolantonio 6, Rossetti 4.5 (34′ st Carbonelli sv); Charpentier 6 (34′ st De Marco sv).

A disp.: Tonti, Pizzella, Zullo, Njie, Falco, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 5.5.

Bisceglie (3-5-2): Casadei 7; Zigrossi 6, Hristov 6.5, Piccinni 6; Mastrippolito 5.5 (18′ st Turi 6), Abonckelet 6, Zibert 6.5, Rafetraniaina 6 (42′ st Diallo sv), Cardamone 6; Longo 6 (42′ st Camporeale sv), Gatto 6.5 (29′ st Manicone sv).

A disp.: Borghetto, Tarantino, Wilmots, Montero, Carrera, Spedaliere, Ferrante, Estol. All.: Vanoli 6.5.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi 5.5. Assistenti: Ciancaglini di Vasto e Di Monte di Chieti.

Note: spettatori 4.332, abbonati 2910, incasso 18.199 euro, ammoniti 24′ pt Mastrippolito, 12′ st Rossetti, 17′ st Morero per gioco scorretto, 41′ st Alfageme, 41′ st Turi per comportamento non regolamentare, angoli 3-1, recuperi 1′ pt e 5′ st.