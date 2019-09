di Claudio De Vito. Inizia il primo tour de force della stagione per l’Avellino che sfida il Bisceglie per alimentare la serie di vittorie. Ignoffo non cambia modulo e per dieci undicesimi la formazione che hanno sbancato Potenza una settimana fa. La novità assoluta dal 1′ è Silvestri che fa coppia in mediana con Di Paolantonio. Morero stringe i denti relegando Zullo ancora in panchina. Sulle spalle di Charpentier l’intero peso dell’attacco nel 5-4-1.

Anche Vanoli non cambia il Bisceglie schierato con il 3-5-2. Tra i titolari non c’è Wilmots sostituito a centrocampo da Cardamone. In difesa si rivede Piccinni, mentre l’attacco è rivoluzionato con il tandem è Longo-Gatto. Soltanto tribuna per Ebagua non ancora al meglio della condizione.

Avellino-Bisceglie 0-1, il tabellino

Marcatori: 6′ st Gatto.

Avellino (5-4-1): Abibi; Celjak, Illanes, Morero, Laezza, Parisi (19′ st Alfageme); Micovschi, Silvestri (7′ st Albadoro), Di Paolantonio, Rossetti (34′ st Carbonelli); Charpentier (34′ st De Marco).

A disp.: Tonti, Pizzella, Zullo, Njie, Falco, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo.

Bisceglie (3-5-2): Casadei; Zigrossi, Hristov, Piccinni; Mastrippolito (18′ st Turi), Abonckelet, Zibert, Rafetraniaina (42′ st Diallo), Cardamone; Longo (42′ st Camporeale), Gatto (29′ st Manicone).

A disp.: Borghetto, Tarantino, Wilmots, Montero, Carrera, Spedaliere, Ferrante, Estol. All.: Vanoli.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Ciancaglini di Vasto e Di Monte di Chieti.

Note: spettatori 4.332, abbonati 2910, incasso 18.199 euro, ammoniti 24′ pt Mastrippolito, 12′ st Rossetti, 17′ st Morero per gioco scorretto, 41′ st Alfageme, 41′ st Turi per comportamento non regolamentare, angoli 3-1, recuperi 1′ pt e 5′ st.