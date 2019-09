Avellino Calcio Avellino-Bisceglie, Laezza: “Fa rabbia perdere per un episodio” 22 settembre 2019

Al termine di Avellino-Bisceglie terminata 0-1, ha parlato il difensore biancoverde Giuliano Laezza: “Abbiamo perso la partita per un episodio a sfavore. Il Bisceglie non ha fatto altri tiri in porta ed è questo il più grande rammarico. L’avversario c’ha fatto giocare male. Per fortuna abbiamo subito un’altra partita mercoledì. Questa sconfitta fa male ma dobbiamo reagire con equilibrio”.

“Abbiamo provato fino alla fine a vincere – ha sottolineato Laezza – ci è mancato soltanto il gol. I tifosi sono stati encomiabili come sempre nel bene e nel male. Possiamo fare un buon campionato, il girone C è difficile quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare”.