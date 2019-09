Avellino Calcio Avellino-Bisceglie, i convocati biancoverdi: Ignoffo con tre assenti 21 settembre 2019

di Claudio De Vito. Rifinitura pomeridiana a porte chiuse per l’Avellino che domani ospiterà il Bisceglie. Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno ancora una volta degli infortunati Nermin Karic e Luca Palmisano a centrocampo e del baby fantasista Dennis Stojkovic che attende il via libera dalla Fifa per poter essere a disposizione.

Figura tra i convocati ma è in condizioni fisiche precarie Santiago Morero che dovrebbe essere rimpiazzato da Walter Zullo al centro della difesa. Giovanni Ignoffo dovrebbe rispolverare il 3-5-2 delle prime gare con Diego Albadoro e Gabriel Charpentier di punta. Nel nuovo sistema di gioco Vedran Celjak pagherebbe dazio. L’alternativa è l’oramai collaudato, ma forse troppo abbottonato per l’occasione, 5-4-1. In lista anche Duilio Evangelista, ufficializzato questa mattina.

La probabile formazione dell’Avellino (3-5-2): Abibi; Illanes, Zullo, Laezza; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Albadoro, Charpentier.

La lista dei 22 convocati per la sfida con il Bisceglie:

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Falco, Micovschi, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier.