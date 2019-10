Avellino Calcio Avellino Beretti, terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di Dario Rocco 6 ottobre 2019

Terza sconfitta consecutiva per i ragazzi dell’Avellino Beretti di Dario Rocco, che allo stadio Desiderio di Cava De’Tirreni perdono per tre a zero contro la Cavese.

I padroni di casa passano in vantaggio al trentunesimo con Petrosino che pur essendo un difensore, si traveste da centravanti e batte Pone. I biancoverdi provano più volte ad agguantare il pari con Maiello ma Conte è bravo a sventare le offensive avversarie.

Nella ripresa lupi ancora in difficoltà. Al nono Montaperto viene atterrato in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore trasformato proprio dal numero nove. Biancoverdi che non riescono a reagire se non in modo confuso e aggressivo tanto da chiudere la gara in dieci a causa dell’esplosione di Russo.

Una partita da dimenticare che si conclude con il terzo gol della Cavese, al novantaseiesimo, ad opera di Riviera.