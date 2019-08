Avellino-Bari, Rossetti: “Tifosi stupendi. Catania avversario durissimo”

di Claudio De Vito. Al termine di Avellino-Bari terminata 1-0, ha parlato il centrocampista biancoverde Matteo Rossetti: “Mi trovo bene qui, il mister è attento ai dettagli e per i giovani come me è un bene. E’ davvero emozionante con così tanti tifosi al seguito. Al gol è stato bello vederli esultare”.

“Il modulo non è un problema – ha aggiunto – oggi siamo passati anche a due in mezzo al campo. Sono curioso di giocare questo girone. Il mister lavora molto sulla nostra testa e ci dà la carica. Noi siamo l’Avellino e ogni partita dobbiamo affrontarla con atteggiamento propositivo. Contro il Catania sarà durissima ma ce la giocheremo. Giraudo? Lo sento tutti i giorni, si allena a Torino ma non c’è nessuna novità su un suo eventuale trasferimento qui”.