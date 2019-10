Avellino Calcio Avellino-Bari, restrizioni in vista per i tifosi ospiti: al Partenio con la tessera 10 ottobre 2019

di Claudio De Vito. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha già puntato i suoi riflettori su Avellino-Bari in programma il 20 ottobre alle 17.30 al Partenio-Lombardi. L’incontro metterà di fronte due tifoserie storicamente rivali e di conseguenza l’organismo del Viminale – attraverso la determinazione 41/2019 – ha suggerito al Gruppo Operativo per la Sicurezza alcune misure organizzative, non di rigore.

In considerazione dei rischi rilevati sotto il profilo dell’ordine pubblico, ad Avellino dovrebbero recarsi soltanto i tifosi in possesso di Tessera del Tifoso Bari Calcio. La vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Bari inoltre sarà attivata soltanto per il settore ospiti. La massiccia presenza di supporters pugliesi sarà gestita attraverso un rafforzamento delle misure di sicurezza, relative in particolar modo ai servizi di prefiltraggio e filtraggio.