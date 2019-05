Avellino Calcio Avellino-Bari, prevendita al via con prezzi scontati per gli abbonati 16 maggio 2019

E’ tutto pronto per il via alla prevendita di Avellino-Bari in programma domenica alle 15 al Partenio-Lombardi. In palio una buona fetta di passaggio del turno della Poule Scudetto in uno scenario che a prescindere dal risultato sarà festante. La sfida di lusso con i galletti infatti sarà anche l’occasione per celebrare con lo stadio amico il salto di categoria conquistato a Rieti.

La Calcio Avellino ha inteso premiare i fedelissimi delle diciannove partite casalinghe con sconti – disponibili soltanto in prevendita fino a sabato sia al botteghino che presso i punti vendita autorizzati VivaTicket – e diritto di prelazione – esercitabile oggi e domani.

A partire dal pomeriggio per gli abbonati i tagliandi saranno disponibili ai seguenti costi: 5 euro Curva Sud (8 prezzo intero), 10 euro Tribuna Terminio (12 intero) e 20 Montevergine Centrale (25 intero). Al momento dell’acquisto andrà esibita la tessera di abbonamento. Gli orari della biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi: da oggi a sabato dalle ore 16 alle 19; domenica dalle 11 fino al fischio d’inizio.