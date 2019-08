Avellino Calcio Avellino-Bari, la prevendita scatta domani: i dettagli 16 agosto 2019

di Claudio De Vito. Il Gruppo Operativo per la Sicurezza tenuto in Questura ha definito le misure di sicurezza per l’incontro tra Avellino e Bari in programma domenica alle 17.30 e, al tempo stesso, dato il via libera all’inizio della prevendita soltanto per la giornata di domani.

Vendita attiva online, presso le rivendite VivaTicket e alla biglietteria dello stadio che osserverà i seguenti orari: domani dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 fino a inizio gara. La novità è il ritorno tra i settori fruibili della Tribuna Montevergine Laterale che costerà 20 euro.

Gli altri prezzi: Tribuna Montevergine Centrale 30 euro, Tribuna Terminio 15 euro, Curva Sud 10 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Elevato il rischio incidenti associato alla partita dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

I tifosi baresi dovrebbero essere non oltre cinquecento e potranno acquistare il tagliando per il settore ospiti soltanto presso i punti vendita VivaTicket di Bari e provincia fino alle 19 di domani.