Avellino Calcio Avellino-Bari, il commento di Illanes e Karic 20 ottobre 2019

di Claudio De Vito. Nel post-partita di Avellino-Bari terminata 2-2 ha parlato Julian Illanes: “E’ stata una grande gioia segnare. Celjak mi ha fatto il blocco, ho impattato il pallone e l’ho visto andare dentro. E’ stato importante per la squadra. Capuano? Dal primo giorno in cui è arrivato ci ha dato delle indicazioni precise, ci ha detto di essere uniti e compatti. Lo faremo fino alla fine. Credo che oggi abbiamo disputato una buona partita. Alfageme? E’ importante per questa squadra, è tra i più esperti. Dà l’esempio a tutti, è un punto di riferimento. Ha un bel rapporto con tutti. Sta dando il massimo, deve soltanto sbloccarsi”.

Così invece Nermin Karic: “Il mister ha preparato bene la partita. Noi entriamo in campo con l’atteggiamento giusto, abbiamo giocato bene a prescindere dal risultato. Tutti hanno fatto benissimo, siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Abbiamo vinto ogni contrasto e dato il massimo. Come sto? Bene, devo dire grazie al dottore Gennaro Esposito per il mio recupero. Ho una fame che non riesco a descrivere”.