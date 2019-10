Avellino Calcio Avellino-Bari, ecco come sta andando la prevendita 20 ottobre 2019

di Claudio De Vito. Terzo appuntamento nell’anno solare tra Avellino e Bari e sempre al Partenio-Lombardi che per l’occasione si preannuncia un po’ più gremito rispetto alle ultime gare. La curiosità per il nuovo allenatore e la voglia di non mancare alla classica con i rivali baresi hanno innalzato il numero di paganti, pur nella bufera di una contestazione che avanza giorno dopo giorno senza risparmiare nessuno.

Così oltre ai poco più di 2.900 abbonati, a poche ore dal fischio d’inizio si contano quasi mille biglietti venduti per i settori di casa. A questi vanno aggiunti i circa 700 acquistati a Bari per il settore ospiti. Facile prevedere che nell’arco della mattinata e a ridosso del match si sfonderà quota 5mila presenze con almeno altri 500 tagliandi da staccare su sponda biancoverde. Previste misure di sicurezza imponenti per un incontro di calcio da anni ormai caratterizzato da forte tensione.