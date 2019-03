Lo storico edificio della Banca d’Italia di Avellino messo in vendita. Il palazzo che svetta nel centralissimo Corso è oggetto di lavori di rifacimento della facciata proprio per essere messo sul mercato. I lavori dovrebbero terminare a maggio. La sede non è più operativa da dicembre, data in cui i vertici della Banca hanno deciso di razionalizzare. I dipendenti sono stati trasferiti tra Salerno e Napoli, a parte quelli che avevano raggiunto l’età pensionabile. Sul palazzo non esitono vincoli di tutela, visto che non ha superato i 70 anni dalla sua edificazione. L’immobile è molto grande, 4.301,00 metri quadrati di superficie lorda, 2.317,00 di superficie territoriale.