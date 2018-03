Avellino Calcio L’Avellino attende il Parma: le ultime dal campo alla vigilia 28 marzo 2018

Claudio De Vito – L’Avellino è sceso in campo nel tardo pomeriggio per aggiungere un altro tassello alla preparazione in ottica Parma. Lupi al lavoro dietro le porte chiuse del Partenio-Lombardi per entrare in pieno clima partita. Urge la massima concentrazione per affrontare i ducali allenati da Roberto D’Aversa ed allora dopo l’allenamento tutti in ritiro con sveglia di buon mattino per la rifinitura pre-partita sul sintetico amico.

Walter Novellino dovrà rinunciare a Davide Gavazzi e Soufiane Bidaoui, ma non all’intenzione di schierare un Avellino sbarazzino capace di fare da contraltare a quello sparagnino di Vercelli. Spazio allora alla qualità incarnata da Federico Moretti in mediana con Francesco Di Tacchio e da Bryan Cabezas chiamato ad una maggiore efficacia sull’esterno dopo aver sfoderato finora soltanto sprazzi delle sue doti tecniche. L’ecuadoregno a sinistra e Salvatore Molina a destra nel disegno relativo alle corsie laterali.

In avanti la carica di Raul Asencio, matador baby ma dal temperamento invidiabile, abbinata al peso specifico a tutto tondo del leader Luigi Castaldo. Nelle retrovie Pierre Ngawa assicurerà il giusto dinamismo centralmente al fianco di Anton Kresic, con Lorenzo Laverone e Simone Rizzato cursori di fascia. Ionut Radu di nuovo k.o.: in porta ci andrà ancora Luca Lezzerini.

Tra i convocati anche Riccardo Marchizza, appena rientrato dall’impegno in nazionale, e si rivede Leonardo Morosini smanioso di riprendere il ritmo partita dopo l’intervento al crociato dell’autunno scorso. Ok anche Angelo D’Angelo, Carlo De Risio e Santiago Morero anche se non al meglio.

In piedi comunque l’alternativa del 3-4-1-2 modello Vercelli che consentirebbe a Walter Novellino di piazzare un uomo sul playmaker avversario (Antonio Vacca o Gianni Munari). L’interprete in questione sarebbe Salvatore Molina, ma secondo questa impostazione si assisterebbe al sacrificio di Bryan Cabezas per un difensore in più, Marco Migliorini.

La lista dei 23 convocati per la sfida con Parma:

Portieri: Casadei, Lezzerini.

Difensori: Falasco, Kresic, Laverone, Marchizza, Migliorini, Morero, Ngawa, Pecorini, Rizzato.

Centrocampisti: D’Angelo, De Risio, Di Tacchio, Molina, Moretti, Wilmots.

Attaccanti: Ardemagni, Asencio, Cabezas, Castaldo, Morosini, Vajushi.