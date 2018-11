Avellino Calcio Avellino, assalto alla vetta: inizia l’operazione Trastevere 27 novembre 2018

di Claudio De Vito – L’Avellino si ritroverà nel pomeriggio al Partenio-Lombardi per la ripresa degli allenamenti con vista sulla sfida ad alta quota con il Trastevere in programma domenica. La truppa biancoverde si è scrollata di dosso il tabù trasferta e ora vuole completare l’opera con il sorpasso ai romani sfruttandone la gara in meno.

Battere il ferro finché è caldo nell’ultimo mese del 2018. E’ questo l’obiettivo della Graziani band che proprio nel corso di dicembre sarà rivoluzionata per ritrovarsi ancor più competitiva per il vertice. Anche in questa settimana però i riflettori rimarranno accesi soltanto sul campionato: il valzer degli acquisti e delle cessioni andrà in scena dopo il big match con il Trastevere.

E poi Budoni, Lupa Roma (infrasettimanale), Torres e dulcis in fundo una classica delle recente passato in B contro il Latina. I biancoverdi dovranno capitalizzare al massimo un cammino tutt’altro che proibitivo con tre gare su cinque davanti al pubblico amico. Ma l’Avellino tornato a urlare in trasferta ha dimostrato di potersi affermare ovunque e contro chiunque con la giusta mentalità.

Intanto oggi Archimede Graziani dovrà tenere a bada l’euforia all’interno del gruppo che piuttosto avrà bisogno di tenere alta la concentrazione per tutta la settimana. In più, il tecnico di Carrara farà il punto della situazione con lo staff medico sulle condizioni fisiche di Filippo Capitanio (out a Ostia per noie muscolari), Francesco Buono (nuovo problema alla caviglia già k.o. nelle scorse settimane) e Rocco Patrignani (fuori causa alla vigilia dell’esterna ostiense).

In compenso però mister Graziani pregusta già la crescita di condizione di Ferdinando Sforzini che in uno spezzone di partita a Ostia ha confermato di avere un peso specifico rilevante nell’economia del gioco d’attacco biancoverde. E con Nicola Ciotola in grande spolvere, adesso in avanti c’è davvero l’imbarazzo della scelta per il trainer toscano che con il 4-4-2 ha ritrovato certezze e incisività nella manovra.

Stasera Mixed Zone sulla Web Tv di Irpinianews.

