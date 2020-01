Avellino: arriva la Ztl in piazza Duomo e arrivano anche le prime multe

Alpi – Arriva la Ztl in piazza Duomo e arrivano anche le prime multe. Per qualche automobilista avellinese, inizio d’anno un po’ “amaro”. Nella centralissima agorà del capoluogo irpino non solo non si può accedere più con la macchina ma, ovviamente, non si può neanche più parcheggiare. Ovviamente, fatte le dovute eccezioni. Il varco è ufficialmente attivo e chi farà ingresso nella Piazza, sarà segnalato dalle telecamere e, di conseguenza sanzionato, con tanto di multa che arriverà presso la propria residenza.

La multa per divieto di sosta è aggiuntiva, dunque è bene tenere gli occhi ben aperti e dimenticarsi, soprattutto, di potersi recare in pieno centro storico con la propria auto. In questi giorni, ovviamente, ci sarà maggiore attenzione. I vigili urbani saranno costantemente allertati, per evitare che qualcuno possa disattendere l’ordinanza. E così, sono spuntate già le prime multe per divieto di sosta. Ma non solo.