Avellino Calcio Avellino-Anzio, le pagelle di Irpinianews 16 gennaio 2019

di Claudio De Vito – Una gara dai due volti per l’Avellino in affanno fino ad un quarto d’ora circa dal termine contro la cenerentola Anzio. La difesa si fa cogliere impreparata in occasione del gol dello svantaggio, poi salgono in cattedra gli attaccanti. Il migliore tra i biancoverdi però è Franco Da Dalt, autore ispirato dell’assist che ha consentito a Tribuzzi di mandare in porta il pallone per la settima volta in stagione. Undici metri di gioia e dodici centri per De Vena che ha dato il la alla rimonta. Sforzini invece è troppo spento. Bucaro esagera col turnover ma è l’atteggiamento complessivo della squadra a pesare prima della rimonta.

Avellino-Anzio 3-1, le pagelle.

Marcatori: 2′ st Florio, 33′ st rig. De Vena, 39′ st Tribuzzi, 48′ st Matute.

Avellino (4-3-3): Lagomarsini 6; Patrignani 4 (1′ st Omohonria 5), Dionisi 5.5, Capitanio 5.5, Parisi 6; Buono 5 (21′ st Mentana 5), Di Paolantonio 5.5, Da Dalt 7 (43′ st Morero sv ); Tribuzzi 6.5, Sforzini 5 (1′ st De Vena 6.5), Ciotola sv (14′ pt Matute 6.5).

A disp.: Viscovo, Rizzo, Falco, Saporito. All.: Bucaro 6.

Anzio (4-4-2): Rizzaro 5.5; Arena 5.5 (26′ st Buongarzoni sv), Giordani 6.5, Labate 6, Faiello 6; Sterpone 5.5, Papa 5.5, Voltasio 5.5 (42′ st Prandelli sv), Florio 6 (35′ st Santarelli sv); Ludovisi 5 (15′ st Anello 5.5), Minunzio sv (5′ pt Pirazzi 6).

A disp.: Trombetta, Fiacco, Di Magno, Costanzo. All.: Bacci 6.

Arbitro: Morabito di Taurianova 5.5. Assistenti: Basile e Benedetto di Crotone.

Note: ammoniti 5′ st Parisi, 41′ st Tribuzzi per comportamento non regolamentare, 17′ st Florio, 32′ st Giordani, 44′ st Faiello per gioco scorretto; angoli 8-1; recupero 2′ pt.