Avellino, ambulanza si ribalta: tre feriti

di AnFan – Un’ambulanza si è ribaltata questa mattina in Contrada Pennini, ad Avellino. Tre persone sono rimaste ferite. Si tratta di operatori in servizio. Per loro necessarie le cure in ospedale. Non hanno riportato gravi ferite. Sono stati giudicati guaribili in pochi giorni. Sul posto anche i vigili del fuoco della centrale operativa di Avellino. A provocare l’incidente – molto probabilmente – una grossa macchia d’olio sull’asfalto. Ma anche le pessime condizioni dell’ambulanza.

I mezzi sono vecchi e avrebbero bisogno di una manutenzione più accurata. Le segnalazioni di addetti e volontari sono rimaste a oggi inascoltate dai vertici dell’Asl. Così come senza risposta sono rimaste le decine di segnalazioni sulle condizioni della struttura di piazza Kennedy: e lì sono evidenti le infiltrazioni con il conseguente rischio di caduta di intonaco e calcinacci.

Queste persone salvano le nostre vite. E spesso sono volontari. Meriterebbero maggiore considerazione.