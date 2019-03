Avellino Calcio Avellino, si allunga la sosta: rinviata la gara con l’Aprilia 6 marzo 2019

di Claudio De Vito – Il campionato per l’Avellino non ripartirà il 17 marzo. Si allunga infatti la sosta per i lupi alla luce del rinvio del match con l’Aprilia Racing.

Al Partenio-Lombardi si scenderà in campo invece mercoledì 20 marzo alle 14.30 perché la LND ha spostato d’ufficio la gara – sulla scorta del comunicato n. 105 dell’1 marzo – avendo il club laziale un calciatore (Riccardo Lapenna) impegnato con la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti in campo martedì 12 marzo contro la selezione Under 19 della Cina, giovedì 14 contro la Spal e sabato 16 contro la Salernitana alla Viareggio Cup.

La data individuata per il rinvio però può essere suscettibile di ulteriore variazione se la Rappresentativa LND dovesse avanzare nella competizione viareggina.

Alla luce di tale modifica, cambia il calendario degli allenamenti della Calcio Avellino SSD, che si svolgerano a porte aperte: domani e venerdì Morero e compagni saranno agli ordini di mister Bucaro dalle ore 11 per un’unica seduta mattutina. Da definire invece il programma di sabato. Domenica e lunedì riposo, poi la ripresa degli allenamenti fissata martedì 12 marzo alle 15.

Anche altre gare della trentunesima giornata del girone G sono interessate dall’impegno della Rappresentativa nella quale sono stati convocati altri calciatori del girone laziale-sardo. E’ il caso di Kovadio del Lanusei (impegnato contro il Monterosi), Kamarà del Cassino (contro la Torres) e Sannipoli del Trastevere (contro l’Albalonga).

La capolista però non è intenzionata a richiedere di giocare regolarmente il 17 (può farlo entro il 9 marzo come previsto dal comunicato LND). Idem il Cassino che ha già pianificato la trasferta sarda. Il Trastevere sta valutando quando giocare.