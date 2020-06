Attualità Avellino, al via il Progetto “Nuovi Nati” dell’Associazione Family Day 25 giugno 2020

Per lanciare un messaggio positivo e di speranza, l’Associazione Family Day – sezione di Avellino – ha presentato e promosso, nei comuni irpini, il Progetto “Nuovi Nati”.

“Una nuova vita, dono immenso che arriva in una comunità, è motivo di gioia e porta con sé un vento di speranza per la comunità intera”, afferma una nota.

I sindaci, che per ora hanno deciso di appoggiare l’iniziativa (Vallesaccarda, Teora, Montoro, Lacedonia), sottolineeranno questo messaggio di gioia e speranza con l’istituzione di bacheche che comunicheranno la vita di bimbi e bimbe appena venuti al mondo in contrapposizione alle notizie di morte alle quali, purtroppo, siamo stati abituati in questo periodo.

Ai piccoli saranno consegnati “Attestati di nascita dell’ anno 2020” che ricorderanno la meraviglia del dono del loro arrivo e porgeranno, a nome di tutti, un grande ringraziamento a mamma e papà per aver accolto con coraggio la loro vita nascente.

Domani, 26 giugno, il via con la prima manifestazione a Lacedonia alla quale seguiranno le altre, che vedranno protagonisti di volta in volta, insieme all’associazione, i sindaci che hanno fatto propria l’iniziativa, i genitori ed i piccoli venuti al mondo nei comuni aderentiin questi mesi.

“Dai membri e referenti dell’ Associazione Family Day – sezione di Avellino, un grazie di cuore a tutte le mamme ed i papà, ai bambini, ai sindaci che hanno accolto il progetto, al coordinatore regionale e al presidente nazionale dell’associazione Family Day, prof. Massimo Gandolfini, che hanno collaborato alla realizzazione ed un grazie a quanti sentiranno propria l’iniziativa, riconoscendo nella vita di bambini e bambine “Nuovi Nati”, un segno di speranza di oggi verso il

domani per le famiglie, per le comunità e per il mondo intero”.