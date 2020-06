Attualità VIDEO/Avellino, a Salvini consegnata la locandina di Montevergine 7 giugno 2020

Avellino, a Salvini consegnata la locandina di Montevergine

Sul manifesto di Salvini , che annunciava la sua visita in Campania, spunta l’Etna in al posto del Vesuvio. Il senatore si è giustificato dicendo: “E’ un fake” , ma dalla cronologia del post risulta che l’immagine, in effetti, è stata modificata dopo la pubblicazione del post.

Problemi di geografia per Matteo?

Enzo Costanza ,nel dubbio, ad Avellino ha consegnato a Salvini una nuova locandina con la foto del leader della lega ed alle spalle il monte Partenio e Montevergine .

In questo modo il senatore non potrà sbagliare, la foto testimonia la sua presenza in Irpinia.

Vediamo come ha reagito il senatore a questa simpatica consegna