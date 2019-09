Avellino Primo Piano Avellino, a Piazza Kennedy arriva la prima edizione della Festa della Pizza e Birra 12 settembre 2019

Dopo il rinvio ad agosto, in città è tutto pronto per la prima edizione della Festa della Pizza e Birra, evento che si terrà dal 12 al 14 settembre a Piazza Kennedy e organizzato dall’associazione Irpinia Eventi nell’ambito del cartellone dell’Avellino Summer Fest, la serie di rassegne fortemente voluta da Palazzo di Città.

A partecipare alla tre giorni le principali pizzerie irpine, che proporranno pizze tradizionali e specialità innovative. Spazio anche alla birra, con l’allestimento di postazioni alla spina di Perrella distribuzione, leader del settore.

Ci sarà anche l’ambasciatore della pizza nel mondo: Gino Sorbillo di Napoli, oltre a spettacoli musicali e a un’area intrattenimento per bambini.

Per l’evento è stato anche istituito il divieto di circolazione e sosta a Piazzale Covelli, il divieto di circolazione, esclusi i residenti, in via Marotta e l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Trifuoggi per i residenti di via Marotta.