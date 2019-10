Avella: rapina a mano armata, arrestato un 25enne

I carabinieri della Stazione di Avella hanno tratto in arresto un 25enne originario del Marocco, in esecuzione di un’ordinanza per la carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per rapina a mano armata in concorso (reato commesso qualche anno fa in Avella).

Rintracciato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.