VIDEO/ Autovelox sulla variante, il comune lo sposta e spende altri 26.000 euro: pioggia di multe in arrivo

E’ stato spostato di 150 metri l’autovelox sulla variante, nel territorio di Atripalda. L’apparecchiatura era stata piazzata nei pressi di un mobilificio. Ci sono state veementi proteste degli automobilisti ed è arrivato anche il parere negativo dall’Anas e dalla Polizia Stradale circa la sua corretta installazione.



Ora l’autovelox è stato montato vicino allo svincolo di Atripalda che porta verso il cimitero, in un tratto in discesa che agevola ovviamente la velocità degli automobilisti. Il limite imposto è di 70 chilometri orari. Per questo spostamento il comune ha speso altri ventiseimila euro che ora dovrà recuperare con una miriade di multe.

Ci sembra davvero un “trappolone” perchè è seminascosto, non ci sono indicazioni ben visibili, ed è in un tratto di strada in discesa. Poi, considerando che non ci sono corsie di emergenza e si trova nei pressi di uno svincolo, ci saranno sicuramente frenate improvvise con il rischio di tamponamenti. Probabilmente tra qualche tempo sarà di nuovo spostato e saranno spesi altri soldi pubblici.



Si raccomanda prudenza agli automobilisti ma la prudenza per le spese coi soldi dei cittadini mai!



Ci vuole Costanza vi mostra le immagini.