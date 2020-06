Politica Primo Piano Autostrade, per Conte ci sono gli estremi per revoca delle concessioni 3 giugno 2020

Autostrade per l’Italia, per il premier Giuseppe Conte ci sono gli estremi per procedere alla revoca delle concessioni.

“Conclamati molteplici inadempienti del concessionario – aggiunge il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa convocata questo pomeriggio a Palazzo Chigi – per me ci sono tutti gli estremi per procedere alla revoca. Tra poco il Governo deciderà”, aggiunge Conte.