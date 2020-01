Attualità Autostrada, chiusure notturne su A16 ad Avellino 9 gennaio 2020

“Sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori propedeutici all’esecuzione del provvedimento di dissequestro temporaneo, disposto dall’Autorità Giudiziaria, delle barriere bordo ponte sul viadotto “Sabato” situato tra il km 50+000 e il km 49+000, “Scrofeta Vergine” situato tra il km 46+500 e il km 45+200 e “Lenze Pezze di Valle”, situato tra il km 43+000 e il km 41+500, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest (km 41+000) e Avellino est (km 49+700), nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -sarà chiuso il tratto Avellino ovest- Avellino est, verso Canosa, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 gennaio.

Di conseguenza, non si potrà usufruire dell’area di servizio “Irpinia sud”, situata all’interno del suddetto tratto. Per chi proviene da Napoli ed è diretto a Canosa/A14 Bologna-Taranto, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Avellino ovest che sarà inoltre chiusa in entrata verso Canosa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, seguire le indicazioni per il centro città fino all’incrocio con la SS Nazionale delle Puglie e proseguire in direzione di Avellino con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Avellino est, per proseguire in direzione di Canosa/A14; -sarà chiuso il tratto Avellino est-Avellino ovest, verso Napoli, dalle 21:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 gennaio.

Di conseguenza, non si potrà usufruire delle aree di servizio “Irpinia nord”, situata all’interno del suddetto tratto.

Per chi proviene da Canosa ed è diretto a Napoli, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione autostradale di Avellino est che sarà inoltre chiusa in entrata verso Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, si potrà percorrere la SS7 verso Avellino/Atripalda e proseguire verso Avellino/Mercogliano con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Avellino ovest, per proseguire in direzione di Napoli”