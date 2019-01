Avellino Primo Piano Autostazione, a breve il bando: si punta al completamento entro il 2019 16 gennaio 2019

Un paio di settimane per il bando, lavori in primavera e taglio del nastro entro la fine del 2019. Sono questi i tempi per chiudere l’infinita partita dell’Autostazione. E’ stato infatti affidato l’incarico al coordinatore della sicurezza che seguirà, in fase di progettazione ed esecuzione, i lavori di completamento del terminal di via Pini.

La nomina era attesa dopo la risoluzione del contratto con il tecnico precedente che aveva seguito le altre fasi dei lavori.

L’apertura dell’autostazione consentirà il trasferimento del terminal in quella struttura, anche se, come del resto già rimarcato in passato dai vertici Air, non risolverà del tutto il problema traffico in centro. Ci sono 30 stalli di sosta e si punta ad ottenere altre aree di stazionamento o a ipotizzare rettifiche ai servizi urbani per la città per decongestionare il centro cittadino.