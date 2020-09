“Autobus vecchi e inquinanti, la Regione acquisti quelli made in Irpinia”. Trasporti, parla Maura Sarno

“Autobus molto vecchi, inquinamento e assenza di orari alle fermate dei bus provocano non pochi disagi tra i viaggiatori”. J’accuse di Mauro Sarno, candidata al consiglio regionale della Campania con la lista del Movimento 5 Stelle, collegio di Avellino e provincia.

“La Regione Campania controlla la quasi totalità delle quote della società Air SpA ed entrambi i soggetti rappresentano la causa di tale fallimento politico e gestionale. In questi giorni frenetici di campagna elettorale anche il governatore De Luca non ha fatto mancare la sua visita in Valle Ufita, sottolineando come lo stabilimento di Flumeri sia ormai una realtà solida ed in ripresa su cui il Movimento 5 Stelle ha vinto la sua battaglia, ovvero quella del ritorno alla produzione con il conseguente beneficio del rientro al lavoro per chi era in cassa integrazione e alle nuove assunzioni. La Regione Campania prenda in considerazione il totale rinnovo del suo parco mezzi procedendo all’acquisto di nuovi autobus costruiti in Irpinia, così come già fatto dal Comune di Roma, con una consistente commessa ritirata nelle scorse settimane alla presenza della sindaca Raggi”.

“La nostra Regione ha necessità di una svolta vera – conclude Sarno – e di un cambiamento nella politica del trasporto pubblico che sia accompagnato anche da un’inevitabile e graduale transizione verso il trasporto ecologico”.