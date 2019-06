Avellino Autobus in panne: l’associazione dei consumatori dice basta 13 giugno 2019

Pubblichiamo la nota di Asso-Consum:

Dopo gli ennesimi casi di autobus in panne (tre in un solo giorno), l’Asso-Consum, associazione per la difesa dei consumatori riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, sezione provinciale di Avellino, rende noto che, salvo il caso in cui l’Air dovesse ritenere di convocare entro questa settimana un tavolo di confronto con le associazioni di consumatori, richiederà l’intervento dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti affinché, accertate le attuali modalità di fornitura dei servizi, possano essere definiti ed imposti all’impresa concessionaria (Air) degli impegni chiari circa gli standard minimi di qualità e di sicurezza da garantire all’utenza.

Ad oggi, infatti, a fronte del pagamento di biglietti ed abbonamenti sempre più cari, la sicurezza e la qualità dei servizi registra notevoli carenze, anche con riferimento agli stessi impegni assunti dal concessionario nella carta dei servizi. Non si escludono, inoltre, azioni collettive finalizzate ad ottenere risarcimenti per i disagi continuamente registrati dagli utilizzatori, ed in particolare dai pendolari.

Chiunque fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni può scrivere all’indirizzo mail assoconsum.avellino@gmail.com oppure telefonare al 3926090850 oppure attraverso la pagina Facebook “Asso-Consum Avellino”.