Auto incendiata ad Avellino: si indaga

Auto in fiamme in via Pionati, nel centro di Avellino. Il fuoco è divampato alle 19 di ieri 17 febbraio. Danneggiata la Mercedes di una donna che abita nella zona. Il rogo non ha distrutto la vettura solo per l’immediato intervento dei vigili del fuoco.

L’episodio si è verificato a pochi passi da un supermercato e da campetto Santa Rita. Sul posto anche gli agenti della questura di Avellino. Nessun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio. Per ora tutte le piste sono aperte, anche se l’ipotesi più accreditata è quella personale.

Gli agenti stanno verificando se le telecamere a circuito chiuso in funzione nella zona abbiano ripreso gli autori dell’incendio doloso.