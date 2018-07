Cronaca Auto in vendita a prezzo conveniente, 45enne denunciato per truffa 2 luglio 2018

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 45enne della provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile del reato di truffa.

L’attività svolta dai militari dell’Arma è partita dalla denuncia presentata dalla vittima che, in cerca di un buon affare, era stata attratta dal prezzo oltremodo conveniente di un’autovettura in vendita su un noto sito di annunci on-line. A telefono sono state fornite dettagliate informazioni e varie foto che hanno conquistato la fiducia dell’acquirente il quale non ha esitato a versare 3.500 euro di acconto mediante accredito su conto corrente.

Ma l’acquisto non è andato a buon fine poiché il “venditore”, incassata la somma pattuita, non ha consegnato il veicolo, rendendosi irreperibile. Solo a questo punto l’acquirente non ha più alcun dubbio del raggiro e ha denunciato quanto accadutogli.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di identificare il 45enne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino.