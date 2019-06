Cronaca Primo Piano Auto in transito prende improvvisamente fuoco: paura a Montecalvo 21 giugno 2019

Auto in fiamme, paura a Montecalvo Irpino. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino in azione per l’incendio di un’auto Montecalvo Irpino, in contrada Bassiello. L’auto in transito ha improvvisamente ha preso fuoco: le fiamme sono state spente e messo in sicurezza il veicolo.