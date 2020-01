Auto contro motorino: 32enne in codice rosso

di AnFan – Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Morelli e Silvati, ad Avellino. Si sono scontrate una Citroen e uno scooter. In sella al motorino un 32enne di Contrada. Il giovane è caduto rovinosamente al suolo. E’ stato soccorso dalle ambulanze del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. Le sue condizioni sono gravi.

Alla guida della vettura una 40enne di Avellino che si è subito fermata per prestare soccorso.

Sul posto gli agenti della polizia municipale al comando del colonnello Michele Arvonio. Hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.