Autismo, le famiglie bocciano il bando Asl: “Non c’è stato confronto”

“Completamente ignari della legislazione che tutela l’inclusione innanzitutto scolastica fino a 18 anni, non è dato di sapere come il progetto si integrerebbe con la vita scolastica dei bambini ed adolescenti”.

“Il Progetto Globale che è unico ed individuale per ogni soggetto autistico, che ricordiamo al pubblico è definito spettro, giacchè ampia e diversa è la gravità di funzioni compromesse, e che per legge deve essere integrato in un Pei scolastico, viene in questo modo banalizzato a “categoria mercelogogica tariffaria” , del tutto simile al bando per la progettazione e la ristrutturazione edilizia di Sant’Angelo dei Lombardi. Sembra quasi che il Capitolato di Appalto sia lo stesso”.

Le Associazioni inoltre rivendicano “il diritto per tutti i soggetti che hanno una vita inclusiva già di successo, a non entrare in una semiresidenza, nè in residenza , bensì ad avere progetti di inserimento in comunità.