Attualità Autismo: al via la formazione specialistica per “tecnico del comportamento”, figura professionale molto richiesta 13 febbraio 2020

Lunedì 23 marzo prenderà il via la seconda edizione irpina del corso di formazione specialistica per diventare “Tecnico del comportamento (R.T.B)” curato da Espansione s.r.l. e con la direzione scientifica del professore Francesco Di Salle.

Il corso d’aula, della durata di 40 ore, è finalizzato alla formazione per la certificazione di RBT® e consente di formare le specifiche competenze quali operatori della riabilitazione o educatori specializzati nel trattamento dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Il Tecnico del Comportamento è una figura professionale sempre più richiesta nei servizi socio-sanitari ed educativi ed è propedeutica per operare professionalmente con i pazienti con disturbo dello spettro autistico, sia in ambito riabilitativo, sia in ambito scolastico.

In tutta Italia, le Regioni e le AA.SS.LL., proprio nel 2020, stanno procedendo ad organizzare il servizio di assistenza ai soggetti con disturbo dello spettro autistico che è stato recentemente inserito nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Tali nuove attività hanno comportato già e porteranno comunque a breve alla creazione di importanti opportunità di lavoro professionale e l’attività formativa consente all’operatore di proporsi nel ruolo con competenze qualificate e certificate.

La sede del corso sarà presso la nuova sede della Diocesi di Avellino in Via Morelli e Silvati, 16.

Per le attività di formazione a distanza on line è previsto l’utilizzo della piattaforma e-learning ARCADIA (www.espansionesrl.com).

Il programma formativo è rivolto sia ad occupati, sia a giovani in cerca di occupazione, ed è particolarmente indicato ed utile per completare le competenze dei seguenti profili professionali e delle seguenti categorie: Medico, Fisioterapista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedista, Psicologo, Infermiere, Terapista occupazionale, Educatore professionale socio-sanitario, Laureati e laureandi in Scienze dell’educazione e della formazione, Laureati e laureandi in Scienze della formazione primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Insegnanti, educatori e formatori e genitori di soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Per informazioni ed iscrizioni potete contattare Espansione s.r.l. Funzionario responsabile dr.ssa Mariachiara De Santis • Via Cesare Uva, 3 • 83100 Avellino • tel. 0825.781052 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 09:00 alle ore 14:00 il venerdì – fax 0825.1801013 – e-mail mariachiaradesantis@espansionesrl.com.