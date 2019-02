Autismo, Aipa all’attacco: “Asl ritiri bando e convochi tavolo tecnico”

Ritiro del bando di gara sul “Progetto Autismo” fatto dall’Asl e istituzione di un tavolo tecnico per ridiscutere il “Progetto Autismo” e l’allocazione degli 8 milioni di spesa per i prossimi 3 anni. Le due richieste emerse dal tavolo dello scorso 7 febbraio tra Asl e associazioni, non troveranno spazio al confronto in programma stamane, martedì 12 febbraio.

Ne è convinta l’associazione irpina Pianeta Autismo. “L’Asl ha indetto una riunione per il 12 febbraio, convocando le associazioni, i piani di zona e il Provveditore agli Studi con ordine del giorno per parlare di assistenza soggetti autistici. Non si tratta, perciò, né del ritiro del bando, né della istituzione del tavolo tecnico richiesto2.

“Perciò il fatto che la Asl convochi, finalmente, i soggetti che potrebbero dar vita ad una intesa per l’integrazione educativa e socio-sanitaria delle persone autistiche è un fatto positivo, ma la discussione che si tenta di avviare è su tutto un altro tavolo rispetto alle due richieste secche, principali ed irrinunciabili fatte dalle Associazioni”.

“Il comunicato con cui la ASsl ha convocato la riunione, perciò, non costituisce affatto una risposta alle richieste delle Associazioni”, si legge nella nota.