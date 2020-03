Attività illecita di stoccaggio rifiuti, denunciato un uomo di Quindici

Prosegue costante l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nella scrupolosa ed importante attività di controllo del territorio al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità.

A Quindici, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di controlli volti al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti e sostanze inquinanti, hanno individuato un fondo terriero dove erano stati depositati rifiuti di vario genere, in particolare rottami di autovetture e pezzi di motori.

La presenza di tali rifiuti speciali o addirittura pericolosi su un’area di un centinaio di metri quadrati, esposti alle intemperie e giacenti direttamente sul terreno, possono creare problemi non di poco conto, in considerazione del fatto che i liquidi presenti nelle varie componenti delle automobili sono per la gran parte agenti altamente inquinanti.

Alla luce di quanto sopra, per il proprietario del terreno è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile dell’illecita attività di stoccaggio di rifiuti speciali e non.

È stato richiesto l’intervento sul posto di personale specializzato dell’A.R.P.A.C. al fine di espletare le successive analisi di laboratorio per la caratterizzazione.