Sport Atripalda Volleyball, c’è chi va e chi viene: ecco Conforti 13 dicembre 2018

Porte girevoli all’Atripalda Volleyball che, nella settimana che conduce all’ultima gara dell’anno contro Libellula Tricase, ha apportato dei cambiamenti al proprio organico. Il vuoto lasciato da Emanuele Marra è stato colmato dal libero classe ’93 Mario Conforti il quale ieri sera ha già sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di coach Angelo Colarusso.

Il 25enne atleta battipagliese era svincolato in cerca del progetto giusto per le sue ambizioni e ha detto sì alla chiamata del direttore sportivo Clemente Pesa che già lo aveva individuato come erede del partente Marra. Conforti è un elemento che la Serie B la conosce bene avendola disputata, tra le altre squadre, con Marcianise lo scorso anno.

Per lui anche un’annata a Marigliano con l’attuale capitano biancoverde Umberto Picariello che dunque lo ha ritrovato per una nuova sfida fianco a fianco. L’obiettivo ora è chiudere l’anno in bellezza battendo Tricase. L’appuntamento con i pugliesi è per domenica alle 18 presso la Palestra Comunale dello stadio Partenio-Lombardi.