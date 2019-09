Sport Atripalda Volleyball scatenata: ecco il libero Mignone 2 settembre 2019

E’ il giovane Luca Mignone il nuovo libero dell’Atripalda Volleyball raggiungendo Roberto Luciano, suo compagno di reparto. Un acquisto che sa di ritorno, infatti il giovane atleta beneventano ad Atripalda ha disputato il settore giovanile vincendo diversi campionati giovanili provinciali e regionali partecipando anche a finali nazionali. Mignone torna ad Atripalda più maturo e voglioso di fare bene quest’anno dopo aver esordito lo scorso anno in serie B con la maglia dell’Aversa Normanna. La sua carriera è iniziata dalle giovanili del cusano volley per poi effettuare il campionato di serie C tra le fila del Net Volley. Arriva ad Atripalda pieno di entusiasmo cin grandi stimoli: “Per me è un onore tornare ad Atripalda e sono contento di far parte di questo gruppo e soprattutto di questo progetto importante. Ho grandi compagni di squadra e un grande mister al mio fianco e so che con loro potrò migliorare molto. Ringrazio il mister e la società per la grande opportunità e la fiducia che mi hanno dato. Siamo una squadra molto giovane e con grande voglia di fare e di dimostrare e per questo sarà un bel campionato ricco di soddisfazioni ed io metterò tutto me stesso per questa maglia. Sono felicissimo e non vedo l’ora di iniziare”.