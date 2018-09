Sport Sport Minori Atripalda Volleyball: prime amichevoli in attesa del campionato 15 settembre 2018

Termina anche la seconda settimana di allenamento. I ragazzi allenati da mister Colarusso, così come la prima settimana, si sono alternati tra sala pesi, piscina e palestra Adamo. La formazione atripaldese sta serrando le file per partire bene e farsi trovare pronta all’esordio in campionato a Cimitile contro la squadra locale degli ex De Palma, Spera e Crispo.

In tal senso dopo queste prime due intense settimane di preparazione la settimana prossima sono state fissate le prime amichevoli. Martedì i sabatini affronteranno in casa la formazione del Marcianise alle ore 20 e 30, mentre domenica la pattuglia biancoverde affronterà in trasferta la formazione napoletana del Pozzuoli allenata da coach Costantino Cirillo. Due amichevole in cui si potrà testare i progressi e l’intesa tra i ragazzi atripaldesi che per lo più giocano per la prima volta insieme.

Pronto per la nuova avventura in serie B nazionale il secondo allenatore Marco Spica, che dopo aver esordito lo scorso anno in C, è molto carico: “Mi fa molto piacere essere stato riconfermato per poter dare ancora una mano a questa società e cercherò di fare del mio meglio per migliorare e apprendere ancora di più nuove cose rispetto allo scorso anno. Ma sotto questo aspetto mister Colarusso è una garanzia. Credo che questa stagione non sia delle più semplici proprio per la difficoltà che comporta un campionato di serie B nazionale ma in queste settimane ho visto un bel gruppo, voglioso di fare bene e sicuramente faranno del loro meglio per raggiungere prima l’obbiettivo primario e magari poi togliendoci delle belle soddisfazioni.”

Intando la squadra effettuerà due giorni di riposo per poi riprendere gli allenamenti lunedì con una seduta di mattina in sala pesi e in serata la tecnica in palestra ad Atripalda.