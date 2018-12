Sport Atripalda Volleyball, momento d’oro e divorzio: addio a Marra 11 dicembre 2018

L’Atripalda Volleyball si gode il magic moment in campionato grazie alla due vittorie di fila negli scontri salvezza con Potenza e Aversa, ma deve registrare un movimento in uscita.

Il ventenne libero Emanuele Marra, già out proprio nelle ultime due gare, ha salutato i biancoverdi di coach Angelo Colarusso risolvendo in maniera consensuale il rapporto con il club del presidente Angelo Spica. “La decisione – ha chiarito la società in una nota diramata nel primo pomeriggio – è stata presa in completo accordo fra le parti una volta verificata la volontà di non proseguire il rapporto professionale”. Il ds Clemente Pesa è al lavoro per rimpiazzarlo.

Intanto in serata è prevista la ripresa degli allenamenti da parte di Umberto Picariello e compagni già proiettati alla prossima sfida casalinga con Tricase. Il +8 sulla zona retrocessione ha galvanizzato il team atripaldese che ora punta a chiudere l’anno in bellezza davanti al pubblico amico.