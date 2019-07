Sport Atripalda Volleyball, ecco il calendario di Serie B 30 luglio 2019

Dopo i gironi ecco i calendari. La nuova stagione della serie B prende forma con l’Atripalda Volleyball che inizierà in trasferta come lo scorso campionato. Un’altra analogia rispetto al torneo dello scorso anno è la sesta giornata dove i biancoverdi affronteranno sempre Ischia. L’esordio ufficiale è previsto domenica 20 ottobre quando gli uomini di coach Racaniello saranno ricevuti dalla neo promossa Sacs World Napoli alle 17,30.

Ma il vero e proprio battesimo di fuoco sarà in casa contro una delle maggiori pretendenti ai play off: Energia Efficienza Olimpia Galatina. Nell’ultima gara prima della sosta delle feste natalizia ci sarà il derby contro la Nuova Olimpica Avellino. Il campionato della squadra atripaldese è ben equilibrato tranne che per l’undicesima e dodicesima giornata dove ci saranno due partite molto impegnative contro Casarano e Massa.

Il campionato, invece, i biancoverdi lo chiuderanno il 9 maggio in trasferta a Martinafranca contro la squadra di casa neo promossa. A causa del girone a 13 squadre i biancoverdi staranno fermi ai box osservando da spettatori la settima e la ventiduesima giornata riprendendo poi dalla gara contro Marigliano. La pausa natalizia ci sarà dal 21 dicembre all’11 gennaio. Un’altra pausa ci sarà a cavallo della fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno, poi quella del 12 aprile per Pasqua.

Intanto prosegue il completamento del roster per il diesse Clemente Pesa che in questa settimana conta di chiudere gli ultimi acquisti e consegnare a coach Racaniello una squadra competitiva che possa farsi valere in questo campionato.