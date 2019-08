Sport Atripalda Volleyball, ecco altri due acquisti 7 agosto 2019

Altri due tasselli per mister Racaniello. Il diesse Pesa infatti ha messo a segno altre due operazioni di mercato per cercare di consegnare al mister pugliese un roster giovane ed esperto. Racaniello avrà a disposizione due giocatori che hanno sempre gravitato nell’ambiente atripaldase: Roberto e Fabio Luciano. Per il libero, Roberto Luciano, è un ritorno visto che ha militato nella compagine atripaldese sia nei campionati di serie d e c negli anni scorsi e dopo, lo scorso anno, aver giocato sempre il massimo torneo regionale nelle fila della Gis Ottaviano. Per lui sarà il vero e proprio esordio nella cadetteria del volley: “Sono molto contento di ritornare ad Atripalda, sicuramente con stimoli maggiore e diversi visto che la B è un campionato che non ho mai affrontato. Qui mi sento veramente a casa, soprattutto per la fiducia e le attenzioni da parte della società. Voglio crescere sempre di più e cercare magari di mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Credo che la squadra sia buona e possiamo fare un campionato di medio alta classifica”.

Prima esperienza, invece, per il giovanissimo palleggiatore Fabio Luciano che è una dei migliori talenti in ambito regionale. Anche lui lo scorso anno ha giocato ad Ottaviano in serie C raggiungendo una salvezza tranquilla. Pronto a fare il salto di qualità nelle serie cadetta: “Sono contento di stare ad Atripalda vista anche l’importanza della società, la sua organizzazione perfetta e non vedo l’ora di iniziare questa esperienza in serie B. Il mio obbiettivo è sicuramente quello di migliorare apprendendo il più possibile sia dal mister che da Ciro che reputo un grande palleggiatore. Possiamo fare bene in questo campionato e toglierci delle belle soddisfazioni.”