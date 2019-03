Sport Atripalda Volleyball ancora ko, stop in casa contro Galatina 4 marzo 2019

Non riesce a tornare alla vittoria l’Atripalda Volleyball che in casa contro Galatina parte bene per poi smarrirsi alla distanza. Una gara che ha visto comunque la squadra di Romano giocarsela alla pari con i più quotati avversari. Una sconfitta che non fa male e che grazie alle sconfitte delle dirette concorrenti che lottano per la salvezza fa rimanere invariate le distanze.

Con ancora out Rescignano, il mister biancoverde si affida a Cicatelli confermando De Prisco in regia. Per il resto il roster invariato con Picariello di banda, al centro Silvestri e Mitidieri e Conforti libero. Primo set che vede partire meglio gli ospiti con gli atripaldesi che rimangono attaccati e nel momento decisivo riescono a portarsi avanti con un break di Picariello in battuta che mette a nudo le difficoltà dei pugliesi e fa si che Atripalda si aggiudichi il set con il punteggio di 25 a 20.

Nel secondo set partono bene i biancoverdi portandosi subito sul 2 a 0 ma Galatina non molla e riesce a recuperare lo svantaggio portandosi avanti guidando il set e compiendo un break che riesce a gestire fino alla fine chiudendo il set con il punteggio di 25 a 20.

Nel terzo set Atripalda va in difficoltà, sbaglia molto e a nulla serve l’ingresso in campo di Colarusso. Gli ospiti ne approfittano vincendo senza difficoltà con il punteggio di 25 a 14. Nel quarto set torna l’equilibrio in campo con la squadra di Romano che ribatte colpo su colpo e rimane in partita ma nella parte finale ai biancoverdi manca qualcosa e gli ospiti chiudono la gara con il punteggio di 21 a 25. Ora la squadra atripaldese sabato sarà di scena ad Ischia in una gara che si annuncia difficile ed equilibrata aperta a qualsiasi risultato. In settimana mister Romano dovrebbe ritrovare Rescignano e avere una freccia in più al suo arco.