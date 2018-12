Sport Atripalda Volleyball, finalmente il nuovo allenatore: Romano succede a Colarusso 29 dicembre 2018

L’Atripalda Volleyball ha finalmente sciolto la riserva sul successore di Angelo Colarusso esonerato poco prima di Natale. È Michele Romano il nuovo coach dei biancoverdi che da due giorni si allenano senza una guida tecnica che inizierà a tutti gli effetti la sua nuova esperienza il 2 gennaio. Nella tarda serata di ieri l’agognato accordo tra il tecnico partenopeo e il direttore sportivo Clemente Pesa, da giorni al lavoro non senza difficoltà per colmare il vuoto in panchina.

Tanta esperienza in serie B per Romano che ha guidato per un anno il Volley Casoria in serie B2 vincendo il campionato, per poi allenare in B1 nelle successive due stagioni. Ancora in B2 il Casandrino per un‘altra stagione di B2 e per i successivi tre anni di nuovo in B1 dove ha sfiorato la storica promozione in serie A2 arrivando all’ultima partita di finale play off.

“Entro a far parte di una società importante che ha una storia da raccontare e scritta sugli annuali della pallavolo – ha commentato Romano – conosco il diesse Pesa, la sua professionalità e so come lavora pertanto non è stato difficile accettare. Mi è piaciuta molto la struttura societaria che mi è stata prospettata e qui ci sono tutti i presupposti per lavorare bene”.

“Conosco gran parte dei ragazzi e cercherò di mettere in luce le loro qualità- ha aggiunto – Cercheremo di fare il meglio possibile, la nostra sfida l’avremo ogni giorno in palestra e poi di partita in partita mettendo in pratica tutto il lavoro fatto. Per me inizia una grande avventura piena di stimoli e con la consapevolezza che possiamo fare un bel campionato”. Il 5 gennaio a Marigliano il battesimo di fuoco per alimentare l’obiettivo salvezza.