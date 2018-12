Avellino Calcio Atripalda Volleyball, esonero sotto l’albero: silurato Colarusso 22 dicembre 2018

Colpo di scena in casa Atripalda Volleyball dove il presidente Angelo Spica e il direttore sportivo Clemente Pesa hanno optato per il benservito a coach Angelo Colarusso. Una decisione maturata un po’ a sorpresa all’interno del club biancoverde alle prese con la sosta per le festività natalizie dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la big Libellula Tricase.

A inizio campionato le prime voci di esonero sul conto di Colarusso, poi la vittoria su Ischia che spazzò via i dubbi sulla sua posizione in panchina. Atripalda ha chiuso a più sei sulla zone retrocessione, ma evidentemente ciò non è bastato all’oramai ex tecnico dei biancoverdi che nei prossimi giorni conosceranno il loro nuovo timoniere. Esonero sotto l’albero per Colarusso: l’Atripalda Volleyball cambia in corsa.