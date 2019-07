Sport Sport Minori Atripalda Volleyball, al centro c’è Emanuele Fastoso: “Qui si può puntare a tornare ai vertici” 19 luglio 2019

Il primo volto nuovo di quest’anno dell’Atripalda Volleyball è quello del giovane centrale di scuola AGCA, Emanuele Fastoso fortemente voluto da coach Racaniello con cui ha trascorso l’ultima stagione a Ischia. Il giovane atleta napoletano arriva sulle rive del fiume sabato dopo aver effettuato due anni di serie D e due di C nelle file dell’AGCA e un anno in serie B con l’Ischia Pallavolo.

Molto determinato già da ora Fastoso che spiega così i motivi della sua scelta: “Se ho sposato il progetto dell’Atripalda Volleyball è perché so che qui si può puntare a tornare ai grandi vertici della pallavolo. La spinta maggiore mi è stata data soprattutto dalla scelta dell’allenatore in quanto mi faceva molto piacere seguire per un altro anno Francesco Racaniello e poi anche perché volevo avvicinarmi a casa e non stare fuori un altro anno”.

Molto chiaro, il centrale partenopeo, anche sugli obbiettivi per la prossima stagione: “Per quest’anno mi pongo come obbiettivi quelli di migliorare, di riuscire a puntare più in alto in classifica rispetto allo scorso anno mettendoci tutta la volontà e la grinta di poter fare molto ma molto bene. Vogliamo puntare ai posti un po’ più in alto e non alle ultime posizioni”.

Infine Fastoso espone le insidie che si potranno trovare nella prossima stagione: “Le difficoltà di questo campionato le potremmo incontrare contro le squadre che puntano a fare l’A3 che si sono rafforzate per bene ma però le partite si giocano sempre in un campo, con un pallone e la spunta chi ha più grinta e volontà. Non sempre l’esperienza è la parola chiave perché quello che conta è la determinazione di voler fare bene. Bisogna lavorare, lavorare e lavorare”.

Intanto sono stati formati i gironi del prossimo campionato e Atripalda è stata inserita nel girone G insieme a Nuova Olimpia Avellino, Red V. Marcianise, Shedirpharma Massa, Asd Ischia Pallavolo, Bava Rione Terra, Sacs Team Volley World, Tya Marigliano, Leo Shoes Casarano, Efficienza Energia galatina, Libellula Tricase, Pallavolo Martina, Erredi Taranto.